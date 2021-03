Convergenza sulle scuole

Toni pacati ma posizioni distanti tra regioni e governo dopo il tavolo di ieri sera. Il premier Draghi ha assicurato supporto anche sulle carenze di personale.

di Andrea Covre

La riapertura in presenza di asili e scuole (fino alla prima media compresa nelle regioni in fascia rossa) dal 7 aprile, alla ripresa delle lezioni dopo la pausa pasquale. E' l'unica vera novità attesa dal decreto legge che il consiglio dei ministri approverà domani pomeriggio ed è anche l'unico punto sul quale ieri si è registrata piena convergenza tra governo e regioni. La distanza più evidente invece resta quella sul ritorno del sistema a fasce di quattro colori, reclamato a gran voce dal presidente Fedriga e dai suoi colleghi per consentire, a fronte di dati del contagio che lo permettano, la riapertura di attività economiche e l'alleggerimento dei divieti più stringenti. Niente da fare però per aprile. Il ministro della Salute Speranza è stato chiaro: "Se si allentano le misure non si può sostenere la riapertura delle scuole". Partita rinviata a maggio su cui il presidente Draghi si è dimostrato ottimista: con l'arma dei vaccini si può ridare speranza al Paese. Confermato il turbo alle dosi in arrivo: se non ci saranno ulteriori ritardi, per il FriulI Venezia Giulia saranno sufficienti a garantire la copertura vaccinale. Ma, e qui arriva il secondo punto di attrito tra la regione e il governo, mancano ancora i vaccinatori: il Friuli Venezia Giulia aveva chiesto 600 operatori sanitari in più al Governo che ne ha promessi trecento. Finora i rinforzi, in prestito, sono stati solo 50.

Il braccio di ferro con il governo continua anche sul parametro dei 250 casi settimanali ogni centomila abitanti che fa scattare la zona rossa: il Friuli Venezia Giulia chiede venga introdotto anche un limite minimo di tamponi per rendere la foto realistica. Ma dal governo ieri non sono arrivati riscontri positivi. C'è ancora un margine di 24 ore per le valutazioni prima che il nuovo decreto porti tutto nero su bianco.