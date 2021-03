Atleta 90enne triestina continua a gareggiare e vincere nel lancio del peso

La storia di Nives Fozzer, decana degli sportivi italiani e portacolori della Nuova Atletica Dal Friuli, sempre alla ricerca di un nuovo titolo

di Anna Vitaliani

É una storia straordinaria quella di Nives Fozzer , 91 anni Triestina la più longeva atleta italiana.

A Roma questo weekend ha fissato il record europeo della sua categoria per il lancio del peso 5 m e 35.



In pieno Covid inarrestabile, ha fatto su e giù in treno, da sola senza aiuti, Trieste Ancona, Trieste Roma.. per partecipare alle gare. Per molti anni atleta della ginnastica triestina, per poi passare alla Nuova atletica dal Friuli, da molti anni specializzata proprio negli atleti master.



La Nuova atletica dal Friuli sport e solidarietà organizza dal 1989 il meeting internazionale di atletica leggera con la partecipazione di atleti di altissimo livello e anche di atleti diversamente abili.



Nel servizio Giorgio Dannisi presidente di Nuova Atletica dal Friuli