Dopo Pasqua riaprono le scuole fino alla prima media

Il Fvg resterà però in zona rossa almeno un'altra settimana. Centri vaccinali: cessati i disagi in Porto vecchio, qualche assembramento a Udine

di Antonio Di Bartolomeo

L'apertura in forma gratuita di una parte del centro congressi di Trieste ha permesso di mettere ordine all'afflusso di cittadini per le oltre mille vaccinazioni quotidiane in Porto vecchio, alla Centrale idrodinamica. Le lunghe code in piedi sono durate solo una giornata, per il sollievo dell'utenza, che per il secondo giorno consecutivo include persone molto fragili e anziani tra 75 e 79 anni.



Qualche problema si è invece registrato alla fiera di Udine. Persone in piedi e assembramenti: carabinieri e polizia sono stati chiamati per gestire le operazioni. A rallentare la procedura la verifica dei moduli, mentre l'eccessivo numero di presenti sarebbe dovuto anche a coloro che arrivano all'appuntamento con troppo anticipo.



Intanto sul sito del governo è apparso il primo rapporto settimanale sui vaccini. Relativamente bassa la quota di personale sanitario coperta almeno con la prima dose in Friuli Venezia Giulia, solo il 69%. Insomma, poco meno di uno sanitario su tre non avrebbe aderito finora alla campagna vaccinale. Condizionale d'obbligo, perché alla Regione risulta che quella percentuale arriva al 95.



Quanto al colore della prossima settimana, è confermata la zona rossa. Probabile che il rosso rimanga anche per la settimana successiva. Tuttavia dopo Pasqua i bambini torneranno comunque a scuola fino alla prima media compresa, ha chiarito il presidente del consiglio Mario Draghi. Al governo il Tar del lazio ha chiesto un riesame del Dpcm proprio sulla materia della scuola. Per il resto, aprile potrebbe non diventare mai giallo: l'intenzione del governo è di mantenere per l'intero mese prossimo l'attuale sistema, che colora di arancione anche una regione che avrebbe dati per passare alla fascia migliore.