Vaccinazioni alla Centrale, attesa al centro congressi

Porto vecchio, superati i disagi delle code all'aperto. La Pallacanestro Trieste offre il palasport per un ulteriore centro di somministrazione

di Antonio Di Bartolomeo

In Porto vecchio, davanti alla Centrale Idrodinamica, non ci sono più persone in piedi disposte su una lunga fila all'aperto, come invece giovedì. Sono stati eliminati i disagi per i vaccinandi, che sono stati fatti accomodare nella prima parte del nuovo centro congressi. La società che lo gestisce ha offerto gratuitamente lo spazio, su richiesta del sindaco Roberto Dipiazza. I cittadini hanno così a disposizione uno spazio di pre filtro che permette di attendere seduti e al coperto.



Le lamentele si sono trasformate in complimenti, come conferma un uomo che è tornato come accompagnatore dopo essersi vaccinato. Tuttavia ci sono anche pareri discordi, per motivi diversi.



Per la giornata di venerdì 26 marzo a Trieste sono in lista per la vaccinazione 1152 persone. I problemi del giorno precedente erano dovuti all'apertura concomitante delle agende alle persone estremamente vulnerabili e agli anziani tra i 75 e i 79 anni. Ai primi spettano i vaccini di Pfizer o Moderna, ai secondi AstraZeneca. In due giorni 48 mila le prenotazioni in Friuli Venezia Giulia.



Intanto il presidente della Pallacanestro Trieste Mario Ghiacci ha dato la disponibilità a creare un centro di vaccinazione anche all'interno del Palasport, per la precisione nel salone d'ingresso. La Regione si sta muovendo, intanto, sull'apertura di altri centri vaccinali. Si pensa di crearne di nuovi a Sacile, San Vito al Tagliamento, Gemona, Duino, Cormons e Ronchi dei Legionari