Sipari chiusi da 1 anno: gli effetti economici e psicologici sul personale

Celebrazioni sottotono e solo on line per la giornata mondiale del teatro. Parlano gli addetti dello Stabile regionale

di Andrea Saule

Le sale vuote, il materiale che si accumula come se i maestosi ingressi fossero diventati magazzini. Tredici mesi senza teatri sono lunghi, anche se le compagnie e i gestori si sono dati da fare on line per mantenere un contatto con il pubblico.



La giornata mondiale del teatro (27/3/2021) è stata celebrata principalmente online: con le sale chiuse ci sono intere categorie che lavorano a singhiozzo, e che pagano più di altri la situazione, anche dal punto di vista psicologico.



Intanto, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha partecipato, assieme all'istituto di cultura italiana di New York, all'iniziativa "mi illumino di meno" per il risparmio energetico.



(nel servizio le interviste a Francesca Furlanich, maschera, e allo scenografo Andrea Stanisci)