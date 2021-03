La passione per il padel fa moltiplicare i campi dedicati in regione

Sport di palla di derivazione tennistica, è diventato anche agonistico. A Pasian di Prato un torneo open maschile con una quarantina di coppie in gara

di Ludovico Fontana

È un ibrido fra tennis e squash, che si sta diffondendo sempre di più sia come divertimento, ma anche come sport agonistico. Il padel, che si gioca a coppie in un campi rettangolare chiuso da pareti ai lati, sta crescendo anche in Friuli Venezia Giulia.



In due anni e mezzo si è passati da due a undici campi in regione, di cui 4 nell'impianto di Pasian di Prato che questo weekend ospita un torneo open maschile. 39 le coppie partecipanti provenienti anche da Lombardia e Veneto.



Al'iscrizione è richiesta un'autocertificazione sanitaria, all'ingresso la misurazione della temperatura. L'età varia dai 16 anni del padovano Filippo Albano, già nel giro delle nazionali, ai 65 di Gianluigi Tagliapietra.



(nel servizio l'intervista a Andrea D'Orso, organizzatore e vicepresidente dell'associazione Padel FVG)