Verso le 10 mila vaccinazioni al giorno, ma si attendono le dosi

Si cercano nuove sedi per gli hub dal pordenonese a Trieste. Al momento le scorte in regione possono coprire le prenotazioni in essere sulle varie classi di vaccinabili

di Lara Boccalon

Si attende il nuovo incontro tra Regioni e Governo sulla programmazione vaccinale in agenda per domani (29/3/2021) per capire come procedere. Intanto, alla luce dell'annuncio del commissario Figliuolo di un cambio di passo con l'arrivo di 3 milioni di dosi nei prossimi giorni, si continua con la pianificazione di altri centri vaccinali in regione.



Si cercano nuovi spazi a Sacile, San Vito al Tagliamento, a Gemona, nella bassa friulana tra Latisana e Palmanova, a Duino-Aurisina, Cormons, Ronchi dei Legionari, Trieste, ma tutto dipenderà dalla disponibilità di dosi in questo momento ancora limitata e appena sufficiente a coprire le prenotazioni in essere sulle varie classi di vaccinabili.



Una incognita che pesa e complica la programmazione che per ora sta andando avanti al ritmo di 5 mila vaccinazioni al giorno. Se le dosi di vaccino arriveranno numerose come promesso, da aprile si potrebbe passare a 7-10 mila immunizzazioni quotidiane con anche il coinvolgimento dei medici di medicina generale che già a Pordenone e Trieste hanno cominciato con le vaccinazioni a domicilio dei pazienti più fragili.



Nel distretto udinese oggi una nuova seduta a Latisana mentre al quartiere fieristico di Martignacco, dove si stanno vaccinando i volontari della Protezione Civile, si sta mettendo a punto un sistema per evitare ingorghi come quello di ieri dovuto, spiega l'assessore regionale alla Salute Riccardi, a ritardi per l'errata compilazione della documentazione che i vaccinandi sono chiamati a presentare, ma anche al loro arrivo troppo anticipato al centro vaccinale.



Si raccomanda per questo di presentarsi puntuali. Domattina all'entrata del parcheggio della fiera ci sarà anche un addetto che garantirà un afflusso più regolare.



La regione intanto avverte che alcuni messaggi che stanno girando in rete su presunte scadenze di prenotazioni per tutte le fasce di età sono una falsa notizia e ribadisce che possono prenotare il vaccino gli ultra 75 enni le categorie fragili e le altre già in corso di vaccinazione.