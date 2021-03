Trieste: "Mai visti tanti under 70 bisognosi di ventilazione polmonare"

Ridotti del 30 percento gli accessi al pronto soccorso di Udine, effetto della zona rossa, ma nel capoluogo regionale l'emergenza inizia adesso

di Antonio Di Bartolomeo

La zona prima arancione e poi rossa inizia a sortire effetti, almeno in Friuli, mentre a Trieste gli accessi all'area dell'emergenza sono ancora in aumento. Dopo settimane di crescente pressione, il pronto soccorso di Udine, la prima linea di questa terza ondata, inizia a respirare.



Gli arrivi di pazienti sospetti covid si sono ridotti del 20-30 percento rispetto al periodo peggiore, la seconda decade di marzo, quando erano anche più di cento i degenti accolti nello stesso momento e i tempi per la presa in carico da parte di un medico per un codice giallo sfioravano l'ora.



In controtendenza, dunque, la situazione di Trieste, che fino un paio di settimane fa era insieme a Pordenone l'isola felice della regione, mentre l'isontino e il Friuli centrale iniziavano a subire per primi gli effetti della variante inglese. Da 5 giorni a questa parte vediamo una tendenza di salita, ieri è stata una giornata drammatica, spiega il primario del pronto soccorso di Cattinara Franco Cominotto, che aggiunge: "non abbiamo mai visto così tanti pazienti sotto i 70 anni che hanno bisogno di ventilazione".



Quello che si verificava a Udine nelle settimane scorse, cioè la difficoltà a ricoverare in tempi brevi i pazienti covid in attesa al pronto soccorso, accade oggi a Trieste, dove il picco dei contagi è in ritardo rispetto agli altri territori e ha già raggiunto il livello di Gorizia. Mentre a Pordenone i casi rimangono sotto la soglia della media nazionale. Ma i reparti di intensiva e semintensiva covid dell'ospedale Santa Maria degli Angeli sono pieni, perché ci si fa carico dei pazienti in arrivo dal resto della regione