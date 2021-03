Dopo Pasqua scuole aperte in zona rossa, fino alla prima media

L'appello della garante per l'infanzia: "far ripartire anche le superiori"

di Francesca Vigori

Dopo Pasqua tornano a riaprire le scuole, dagli asili nido fino alla prima media, anche in zona rossa, quindi anche in Friuli Venezia Giulia.



Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Draghi, spiegando che si tratta di una delle decisioni prese dalla cabina di regia in vista del prossimo decreto anti-Covid, che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri nei primi giorni della prossima settimana.



Un annuncio accolto con favore da famiglie e docenti, e - con la richiesta di dovute garanzie - dai dirigenti scolastici. Il ritorno nel normale ambiente di apprendimento dei più piccoli dopo due settimane di didattica a distanza - anche se ne dovrà passare ancora una terza - toglie la pressione su una delle fasce di età che più soffre per le restrizioni.



"I bambini sono stanchi, le famiglie esasperate" commenta la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Divisione Julia di Trieste, Cinzia Scheriani che vorrebbe, a poco più di un mese e mezzo dalla fine della scuola, il rientro anche delle ultime due classi delle medie. Un'istanza che ieri è stata presentata al ministro dell'Istruzione Bianchi, estendendola fino all'ultimo anno delle superiori, dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti.



Carla Garlatti ritiene che una soluzione potrebbe essere almeno la didattica a rotazione, con una parte della classe in presenza e un'altra a distanza.



Nel servizio Carla Garlatti, garante per l'infanzia e l'adolescenza