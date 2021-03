Sequestrata discarica abusiva con 9 mila metri cubi di rifiuti

L'intervento dei carabinieri del Noe di Udine in una azienda di Capriva del Friuli

di Giovanni Taormina

Posta sotto sequestro una discarica abusiva di rifiuti sia pericolosi che non, priva anche di recinzione .



Circa 6000 mq, un quantitativo di circa 9000 mc di rifiuti depositati tanto sulla pavimentazione aziendale quanto sulla nuda terra, e sei mezzi d'opera utilizzati per la loro movimentazione sono stati posti sotto sequestro dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Udine in una ditta a Capriva del Friuli nel Goriziano.



I rifiuti sono risultati derivare in massima parte dall'attività di demolizione, ed in parte minore dal legno o da imballaggi misti di carta e plastica.



Oltre a questi, i militari dell'Arma hanno rinvenuto anche la presenza di rifiuti pericolosi come oli esausti, apparecchiature elettroniche dismesse e persino parti di un'autovettura demolita.



La ditta era impegnata nel settore delle escavazioni, demolizioni edili e silvicoltura.



Un ulteriore controllo effettuato dagli uomini del Noe ha evidenziato che la ditta era priva di qualsivoglia autorizzazione di carattere ambientale alla gestione di rifiuti.



I carabinieri del Noe hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gorizia il titolare dell'azienda, il quale in futuro sarà anche chiamato al corretto smaltimento dei rifiuti, al ripristino dello stato dei luoghi e alla regolarizzazione dal punto di vista delle autorizzazioni.