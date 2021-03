Il rettore Di Lenarda: "Affidarsi a scienza e conoscenza"

All'Università di Trieste l'inaugurazione del nuovo anno accademico. La ministra Messa: realtà esemplare anche per la risposta alla pandemia

di Eva Ciuk

Prospettive per la ripartenza dopo la pandemia. Questo il tema su cui ha voluto far riflettere il rettore dell'Università di Trieste, Roberto di Lenarda, alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico 2020/2021. E una delle prospettive su cui punta l'ateneo è proprio il "sistema Trieste", una realtà di eccellenza nell'ambito della ricerca e dell'alta formazione, con una forte sinergia tra pubblico e privato.



Un esempio per la comunità accademica italiana, ha detto nel suo intervento la ministra dell'università Maria Cristina Messa.

Lo testimoniano - ha spiegato la rappresentante del governo - oltre ai risultati scientifico e gestionali, la visione internazionale e mitteleuropea, l'attenzione al territorio e allo sviluppo sostenibile, interesse per sviluppo della persona e la rapidità e l'efficacia con cui l'università ha risposto allo stato emergenziale.



Il personale universitario ha completato il ciclo vaccinale due settimane fa. 340 tra medici e specializzandi sono stati messi a disposizione per effettuare le vaccinazioni, ha specificato il rettore Di Lenarda, che nel contempo ha espresso "preoccupazione per l'irrazionale scetticismo e per le conseguenze di una comunicazione incerta sulla sicurezza e sull'efficacia dei vaccini: la conoscenza scientifica è l'unica fonte a cui affidarsi orientarsi verso scelte basate sulla comprensione dei fenomeni e non su opinioni".