La svolta di Civibank

Civibank alla svolta epocale, diventerà società per azioni. La prossima settimana il voto dell'assemblea dei soci

di Armando Mucchino

Cambio di pelle in vista per Civibank che il 14 aprile proporrà all'assemblea la trasformazione da istituto popolare a Spa. Mentre qualcuno sottolinea il fatto che questo cambiamento porterà a far scomparire l'ultima banca friulana rimasta, la presidente Del Piero è convinta che CiviBank possa diventare una piattaforma di sviluppo per un'area allargata alle provincie venete e una banca di prossimità per imprese e le famiglie. E ci sono già imprenditori regionali e banchieri come Enrico Marchi, presidente di Banca Finint, che guardano con favore alla nuova Spa. Lamenta la mancanza di dibattito su queste scelte Renzo Marinig che rappresenta la minoranza dei soci che si sta organizzando per avere una rappresentanza in consiglio e poter dire la sua, anche sul valore delle azioni ancora drammaticamente basso.