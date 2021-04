Its non si arrende e triplica

Anche quest'anno una edizione online ma con molte novità

di Anna Vitaliani

La moda è energia, non si ferma e per definizione si trasforma e si reinventa.



Se ITS - l'evento internazionale di moda e creatività che a Trieste da 20 anni valuta e premia giovani designer di tutto il mondo - lo scorso anno è stato inevitabilmente on line, lo sarà anche quest'anno, dice nella conferenza stampa di presentazione in Regione la direttrice e anima di ITS Barbara Franchin, ma questo non è un male, anzi, l'evento dal titolo " The Ark of creativity" 'L'arca della creatività" - di fatto triplica



segue intervista a Barbara Franchin



Its arcademy, che aprirà nel 2022 si trova all'interno del centralissimo palazzo della fondazione CR Trieste. Ospiterà i 18 mila portfolio raccolti in questi anni di concorsi e poi abiti, accessori, gioielli, sarà uno spazio espositivo ed educativo aperto.



La serie TV sarà on line sul canale youtube da maggio e sarà ambientata in alcuni dei luoghi più belli e significativi del Friuli Venezia Giulia.