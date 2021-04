Verso l'arancione

Si allentano le restrizioni: il Friuli Venezia Giulia si appresta a tornare in zona arancione

Dopo quattro settimane abbondanti di zona rossa, il Friuli Venezia Giulia torna a colorarsi di arancione. Manca solo la comunicazione ufficiale, la bozza del monitoraggio settimanale dice questo, con un rt sceso a 0.79. In realtà l'uscita dall'area rossa sarebbe stata possibile già martedì scorso se non ci fosse il criterio dell'incidenza. La settimana passata la regione era a 331 casi per centomila abitanti, ora siamo a 188 casi, abbondantemente sotto la soglia di 250 che fa scattare la zona rossa automatica. Tra 7 giorni potremmo uscire anche dal rosso scuro della mappa europea. La regione, che per lungo tempo è stata in vetta alle classifiche di contagio, è ora in linea con la media nazionale, anche se i decessi e ricoveri rimangono su livelli alti. Particolarmente bassa la circolazione a Pordenone, dove con questi dati non si applica il nuovo regime di quarantena rafforzata per le scuole. Il nuovo colore dovrebbe partire non lunedì, ma martedì 13: l'ultima ordinanza è sliattata di un giorno causa Pasquetta, ma bisogna attendere l'ufficialità. Il ritorno in zona arancione significa riavvio delle scuola in presenza dal 50 al 75% dalla seconda media. Riaprono i negozi non essenziali e parrucchieri. Per la ristorazione ancora asporto o domicilio. Di nuovo concessa una visita al giorno a parenti e amici. L'arancione permetterà, inoltre, di uscire di casa senza autocertificazione. Vietato però lasciare il proprio comune, se non ci sono valide ragioni. Il divieto non si applica per chi abita in comuni sotto i 5 mila abitanti, da cui ci si può spostare per 30 chilometri, anche fuori regione, purché non si vada in capoluoghi di provincia