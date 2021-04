Campagna vaccinale, le adesioni dei medici di base paiono a rilento

La sospensione di Johnson and Johnson, se sarà destinata solo alla fascia 60-79 anni come Astrazeneca, non dovrebbe creare grossi contraccolpi

di Antonio Di Bartolomeo

Alla campagna vaccinale a domicilio per gli anziani hanno aderito solo 4 medici di base su 10 in Asugi. Il dato, ancora provvisorio, è stato fornito dalla direzione dell'azienda sanitaria giuliano-isontina in un incontro con le categorie dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, critiche sulla gestione delle vaccinazioni dei più fragili e dei più anziani: chiedono somministrazioni più distribuite nel territorio.



La partecipazione dei medici di famiglia è fondamentale per accelerare sulle inoculazioni a domicilio: Pordenone è il luogo dove si sta procedendo con maggior rapidità. Quanti siano gli anziani che attendono a casa la vaccinazione in Friuli Venezia Giulia non è stato reso noto, ma sono molte le segnalazioni di persone in attesa anche solo di informazioni.



Tuttavia la regione conta di chiudere la partita delle prime dosi per anziani e ultraottantennni entro il 30 aprile, secondo quanto riportato dalle pagine romane dei giornali del gruppo Caltagirone, Messaggero e Gazzettino. Non dovrebbe avere un impatto enorme nel breve periodo la sospensione di Johnson and Johnson, ma se sarà destinata come si ipotizza solo alla fascia 60-79 anni come Astrazeneca, potremmo vedere un rallentamento della campagna vaccinale per i più giovani in estate.



Intanto è previsto per oggi l'arrivo di migliaia di fiale di Pfizer nei tre centri di stoccaggio regionali, Trieste, Udine e Pordenone. Un milione e mezzo le dosi distribuite in tutta italia: dovrebbero corrispondere a circa 30 mila in Friuli Venezia Giulia. E altrettante ne sono previste per le prossime due settimane. Si tratta della consegna maggiore mai vista finora.