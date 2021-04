Riprendono le vaccinazioni alle forze dell'ordine che hanno meno di 60 anni

L'indicazione è arrivata dalla struttura commissariale; gli interessati potranno anticipare la prima dose effettuando una nuova somministrazione

Torna a cambiare l'agenda vaccinale in Friuli Venezia Giulia. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi ha fatto sapere che forze armate, forze di polizia e vigili del fuoco potranno tornare a vaccinarsi, dopo la pausa imposta a chi di queste categorie aveva meno di 60 anni, in base alle indicazione del commissario straordinario Figliuolo.



Dalla stessa struttura commissariale è giunto il via libera per la ripresa delle somministrazioni a chi ha meno di 60 anni e rientra nelle categorie prioritarie. Tutti coloro che hanno un appuntamento da fine maggio in poi, inoltre, potranno anticipare la prima dose, effettuando una nuova prenotazione.



In consiglio regionale si è discusso ancora di vaccinazioni effettuate dai medici di medicina generale. Alte le adesioni in provincia di Pordenone, basse nelle altre province. Finora le vaccinazioni effettuate dai medici di famiglia sono state più di 6 mila, di cui un terzo a domicilio.



Nel servizio l'intervista a Francesco Franzin, segretario della Federazione Medici di Medicina Generale di Trieste.