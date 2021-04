Vaccini over 60, 30.000 prenotazioni il primo giorno

Agende vaccinali aperte per chi è nato fino al 1961. Quasi 160mila gli aventi diritto. Procedure più spedite rispetto al passato

di Antonio Di Bartolomeo

Le prenotazioni per il vaccino anticovid di Astrazeneca per la fascia d'età 60-69 anni si sono aperte con le solite code in farmacia, stavolta più veloci del passato: il sistema informatico ha retto. Troppo presto per trarre conclusioni sull'adesione: ci vorrà qualche giorno in più per capire quanta fiducia ci sia nel farmaco anglo-svedese.



Dal gruppo 70-79 anni mancano una dozzina di punti percentuali rispetto agli ultraottantenni, a cui sono stati destinati Pfizer o Moderna. Una diffidenza di cui hanno sentore i farmacisti



Al centro vaccinale della fiera di Udine si confermano queste perplessità, ma alla fine sono pochi quelli che una volta arrivati lì dicono: "no, grazie"

Astrazeneca si è rivelato molto efficace nel prevenire la malattia grave e non ha evidenziato problemi di sicurezza sopra i 60 anni.



In giornata c'è stato un dubbio sulla posizione dei nati nel 1961 che ancora non hanno compiuto 60 anni. In mattinata molti sono stati fatti tornare indietro perché il sistema non accettava la prenotazione. Poi la Regione ha chiarito che le agende erano aperte all'intera classe del 61, ma nel pomeriggio sono stati segnalati ancora problemi tecnici nell'accedere alla prenotazione, almeno ai cup dell'azienda sanitaria del Friuli centrale e al numero unico.



Intanto la Regione ha stipulato un accordo con le strutture private convenzionate per incrementare di un migliaio di dosi al giorno la capacità complessiva, in modo da centrare il prima possibile l'obiettivo delle 10 mila somministrazioni al giorno.