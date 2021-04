Agricoltori sotto la grandine della pandemia. Ma non si sono mai fermati

Perdita di posti di lavoro e di fatturato. Bilancio dei danni e prospettive del settore primario in Friuli Venezia Giulia

di Lucio Bondì

Che fossimo in lockdown, coprifuoco o zona rossa, l'agricoltura non si è mai fermata.



Ma anche nel settore primario in tanti sono rimasti senza lavoro.



Sospeso lo sciopero indetto per oggi (29 aprile 2021), dopo le rassicurazioni del governo rimangono però le difficoltà di chi era attivo nella ricettività, o lavorava soprattutto con bar e ristoranti.



Tra gli elementi che permettono uno sguardo ottimista sul futuro ci sono le imprese avviate da giovani con meno di 35 anni. In regione sono 800, cresciute anche nell'anno della pandemia.



Realtà attive nei campi più disparati: dalla coltivazione della canapa all'allevamento di galline che producono uova colorate fino alla fattorie didattiche.



E non parliamo solo di chi ha ereditato l'impresa di famiglia. In tanti hanno deciso di mettersi in gioco, portando entusiasmo e innovazione. E così, tra trattori e filari, si fa sempre più spazio anche il digitale.



Un esempio su tutti: chi, con il divieto agli spostamenti, ha portato le vendite su internet. Non i vecchi gruppi di acquisto, ma un rapporto diretto: hanno risposto i clienti abituali, così come chi, magari all'estero, è alla ricerca dell'eccellenza della nostra enogastronomia.