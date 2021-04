Il giardino Antonini Maseri aprirà i suoi cancelli al pubblico

Università, comune di Udine e Fondazione Friuli coopereranno per valorizzare l'area verde di piazza primo Maggio

di Giovanni Taormina

Il parco Antonini Maseri, che rientra fra i giardini storici della città, con accesso principale da piazza I Maggio aprirà finalmente al pubblico. Università di Udine, Fondazione Friuli e il Comune del capoluogo friulano coopereranno insieme per valorizzare l'area verde considerata uno dei giardini all'italiana più belli di 3 mila metri quadrati, che collega l'edificio affacciato su via Gemona e piazza Antonini alla piazza Primo Maggio e rinascerà a nuova vita.



L'Università di Udine, in qualità di proprietaria, si impegna a concedere il Parco Antonini Maseri in comodato al Comune di Udine, per una durata trentennale; il Comune di Udine, in qualità di futuro comodatario, si impegna a provvedere alla manutenzione dello stesso nonché a garantire la sua apertura e chiusura al pubblico questa è la delibera appena approvata dalla giunta Fontanini. Dal canto suo la Fondazione Friuli, già comodataria del "Palazzetto" e nell'ambito del progetto di ristrutturazione dello stesso, si impegna sin d'ora a dare esecuzione alla realizzazione sul lato di Via Gemona di un attraversamento pedonale, per consentire alla collettività di passare da Piazza Primo Maggio al centro storico, e viceversa. L'attraversamento non potrà comunque essere effettuato prima di due anni in quanto l'Università ha previsto di effettuare, in quell'area , dei lavori di ristrutturazione. Di conseguenza l'accesso al parco per la durata dei lavori potrà avvenire esclusivamente da Piazza Primo Maggio.