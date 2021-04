Campagna vaccinale, i nodi da risolvere

In Friuli Venezia Giulia vengono consegnate con regolarità solo le dosi di Pfizer; la questione sarà affrontata lunedì 26 con il commissario Figliuolo

Lunedì 26 aprile il commissario straordinario per la campagna vaccinale Francesco Figliuolo sarà in Friuli Venezia Giulia e nell'occasione si parlerà dell'obiettivo vaccinale, che per la regione è di 10 mila somministrazioni giornaliere.



Una soglia raggiungibile, secondo le parole pronunciate dal vicepresidente Riccardo Riccardi all'inaugurazione del centro vaccinale di Sacile. Ma c'è un problema di regolarità nel flusso di dosi: ad eccezione di Pfizer, non si conosce nel dettaglio il piano di consegne a distanza di qualche settimana.



Per questo motivo, è necessario essere prudenti nella somministrazione della prima dose per evitare di non rimanere a corto di fiale per il richiamo: il discorso vale soprattutto per Moderna, che ha una seconda dose a 4 settimane. Ma tra un mese cominceranno anche i richiami di Astrazeneca, che prevede un ritardo di 12 settimane tra le due iniezioni. Mentre il monodose Johnson e Johnson da questo punto di vista non dà grattacapi.



Come richiesto dal commissario, comunque, la campagna vaccinale ha accelerato nella somministrazione di dosi ai più anziani: quasi 4 ultraottantenni su 5 hanno ricevuto almeno una dose in Friuli Venezia Giulia, il 79% della popolazione in quella fascia d'età contro l'81 della media italiana. La maggior parte di chi dev'essere ancora vaccinato sopra gli 80 anni, però, non si è ancora prenotato. Il tasso di adesione è più basso del resto d'italia, secondo fonti della Regione.