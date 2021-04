A zonzo sul web nei luoghi dei film

E' online il portale con le location dei lavori girati in regione: Film Commission, Casa del Cinema di Trieste e Cineteca di Gemona i partner

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni più amate dal cinema, anche per la varietà degli scenari paesaggistici e culturali. E c'è un settore, il cineturismo, in grande espansione. Le passeggiate sui luoghi dei più famosi set sono state un successo, ecco allora una nuova iniziativa. Da oggi è online il portale Fvg Film Locations al link www.cineturismofvg.com, un progetto di comunicazione digitale e supporto online per tutti gli appassionati, spiega l'ideatrice Barbara Candotti.



Partner del progetto la Film Commission regionale, la Casa del Cinema di Trieste e la Cineteca di Gemona. All'iniziativa ha aderito anche Lino Guanciale, l'attore protagonista de "La porta rossa" che ha confermato il ritorno a Trieste, a settembre, per le riprese della terza stagione.