Controlli di Pasqua: in FVG 170 sanzioni e una quindicina di denunce

Verifiche su 8mila persone e quasi 900 attività commerciali

di Giovanni Taormina

Un bilancio positivo quello tracciato dal prefetto di Trieste e commissario di Governo Valerio Valenti nell'ambito dei controlli straordinari predisposti in occasione delle festività pasquali dalle forze dell'ordine per monitorare l'osservanza delle norme anti-Covid e il rispetto della zona rossa.



8048 le persone controllate e 866 esercizi o attività commerciali passate al setaccio dalle forze dell'ordine dal 3 al 5 aprile, 173 le sanzioni ce 14 le persone denunciate sei i titolari di esercizi multati e una chiusura provvisoria di attività.



Per andare più nello specifico la giornata di pasquetta è stata quella che ha registrato più trasgressioni 87 in totale su 2623 controlli quattro le sanzioni sulle attività o esercizi commerciali su 365 controlli. Chiusa provvisoriamente una attività commerciale nella ex provincia di Gorizia.



Nella classifica delle sanzioni comminate dalle forze dell'ordine nei tre giorni al primo posto abbiamo Udine con 71 soggetti sanzionati seguiti da Trieste con 53, Gorizia e Pordenone con rispettivamente 30 e 26. In Friuli Venezia Giulia i cittadini per il secondo anno consecutivo sembra abbiano rispettato le restrizioni imposte.