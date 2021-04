Tamponi salivari, screening su un migliaio di studenti

Il vicepresidente della Regione annuncia il progetto. Tra le aziende che producono il test c'è la friulana Biofarma: 80 mila kit già in magazzino

di Anna Vitaliani

"Stiamo mettendo a punto un'operazione pilota... Un migliaio di ragazzi..." L'assessore alla salute Riccardi annuncia un progetto per lo screening sulla popolazione studentesca attraverso i tamponi salivari... Mille studenti che - secondo indiscrezioni - sarebbero testati in pool, cioè a gruppi di ragazzi. Il progetto dovrebbe coinvolgere i tre laboratori di analisi di Asugi tra Cattinara, Maggiore e Monfalcone. e il tampone sarà quello che da alcune settimane viene impiegato per i test ai sanitari.



La questione tamponi salivari per controllare la popolazione studentesca che da lunedì riprenderà con il 70% delle presenza, è vista come opportunità anche in altre regioni. In Lombardia partiranno a maggio, dopo aver già fatto un progetto pilota nel comune di Bollate.

In Friuli Venezia Giulia esiste un altro tampone salivare già pronto per essere commercializzato ma di fatto fermo, quello messo a punto da Biofarma, azienda friulana di Mereto di Tomba, realizzato in collaborazione con l'università e l'ospedale di udine. Garantisce il 92% di efficacia, 2 ore di tempo per processare il tampone.

Parla il presidente Germando Scarpa: ci sono 80 mila tamponi stoccati nei magazzini, dopo aver investito 9 mesi di lavoro con 20 dipendenti impegnati a tempo pieno.