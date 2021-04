2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo

Vivere l'isolamento da lockdown per le persone con disturbi dello spettro autistico. L'impegno della Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone

di Rita Micoli

Covid e autismo, convivenza tutt'alto che facile, vissuta sulla propria pelle da migliaia di famiglie in Friuli Venezia Giulia.



Tra queste il centinaio seguito dalla Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone. Reduci da un anno affrontato con passione e creatività per vincere l'isolamento.

Cinzia Raffin - Presidente Fondazione Bambini e Autismo - Pordenone



Il rischio è quello di vedere cancellati i progressi conquistati, dicono i genitori dei bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico.

Valentino Gregoris



600 mila persone con autismo in Italia. Difficile, anzi per ora impossibile, calcolare quanti siano in regione.

Davide Del Duca - Direttore Fondazione Bambini e Autismo - Pordenone



E l'incognita del futuro. Con la "Marcia in blu" la Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone ha raccolto chilometri di solidarietà e migliaia di euro di fondi.



Gli obiettivi: una struttura d'urgenza sanitaria e una struttura modello per il dopo di noi.

Davide Del Duca - Direttore Fondazione Bambini e Autismo - Pordenone