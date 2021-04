Oltre 6100 vaccini al giorno, target raggiunto. In arrivo migliaia di dosi

La campagna vaccinale - secondo i dati della Regione - procede con i ritmi attesi dal commissario, il generale Figliuolo. Infermieri pronti a vaccinare nel tempo libero

di Lara Boccalon

8200 nuove dosi di Astrazeneca destinate al Friuli Venezia Giulia, il loro arrivo è previsto per il 22 aprile direttamente dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, l'hub nazionale vaccini della Difesa. Fanno parte dell'ultimo lotto di 430 mila fiale consegnato all'Italia e ora in distribuzione attraverso Poste italiane. La programmazione vaccinale della regione potrà così proseguire con le immunizzazioni degli over 60. Potrebbe essere implementata per la stessa fascia d'età anche grazie all'arrivo di una parte delle 184 mila dosi di Johnson&Johnson che sono già a Pratica di Mare e dopo il responso positivo di Ema e Aifa sull'utilizzo di quest'ultimo vaccino, possono essere distribuite alle regioni.



Domani, come ogni mercoledì, in programma per il Friuli Venezia Giulia anche una nuova consegna di Pfizer, in tutto circa 31 mila e 500 dosi.



La Regione conferma intanto che il target delle 6140 vaccinazioni al giorno fissato dal commissario Figliuolo per la settimana dal 16 al 22 aprile viene sostanzialmente rispettato. Dai dati diffusi dal ministero manca infatti una parte di vaccinazioni già praticate, soprattutto in area Asugi e non ancora caricate a sistema, precisa la stessa Regione rimarcando che i giorni in cui il target non dovesse risultare superato sono ad ogni modo compensati da quelli nei quali lo è stato ampiamente e che comunque i conti vanno fatti su base settimanale.



Sul fronte vaccinatori intanto oltre cinquecento infermieri dell'ordine di Udine si sono resi disponibili a vaccinare nel loro tempo libero, nel pubblico e nel privato. Dopo il via libera dal decreto legge sostegni che per velocizzare il piano vaccinale li autorizza a praticare le immunizzazioni fuori dal loro orario di servizio, a chiedergli di scendere in campo il presidente dell'ordine Stefano Giglio che ha già comunicato al governatore Fedriga e all'assessore Riccardi la loro disponibilità che sarà valutata dalle singole aziende sanitarie. Per la prossima settimana intanto è prevista la sigla dell'accordo con Confindustria che li impiegherà nelle vaccinazioni dentro alle aziende