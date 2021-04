Finte vaccinazioni: va avanti a Udine il processo a Emanuela Petrillo

L'assistente sanitaria trevigiana che secondo l'accusa, faceva finta di vaccinare i bambini buttando poi le dosi

di Giovanni Taormina

Nuova udienza del processo che vede alla sbarra Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria di Spresiano, provincia Treviso, accusata di non aver somministrato le vaccinazioni a circa 8 mila pazienti, per lo più bambini, nel periodo tra il 2009 e il 2016,durante i suoi anni di servizio alle aziende sanitarie del Medio Friuli a Codroipo, San Daniele e Udine e poi nell'Usl 2 di Treviso.



Oggi breve udienza per la mancata presentazione di tre testi citati, sentita la responsabile del laboratorio di Microbiologia dove sono state conservate le provette prelevate dai Nas dei Carabinieri per essere analizzate, che ha confermato la corretta conservazione dei reperti.



Successivamente sul banco dei testimoni è salita la mamma di un bambino sottoposto a presunta vaccinazione il 6 aprile del 2016. La prossima udienza è stata fissata per l'11 maggio



Nel servizio Paolo Salandin avvocato difensore di Emanuela Petrillo, Fabio Crea avvocato di parte civile Usl 2 di Treviso