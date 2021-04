"Molto antagonismo fra colleghi. Occorre unire le energie"

Intervista a Massimo Braganti, che lascia la direzione dell'Azienda sanitaria Friuli centrale per andare a lavorare in Umbria. "Nessun cointrasto con la politica, vado via per problemi familiari"

di Armando Mucchino

Era arrivato a Udine alla direzione dell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale nel gennaio del 2020, quando il problema da affrontare era quello di applicare la riforma e fondere in una tre aziende.



Da lì a poche settimane però tutto cambiò e per Massimo Braganti, direttore della Friuli centrale, che da ieri è al vertice regionale "Salute e Welfare" della Regione Umbria, sono iniziati i lunghi mesi della lotta alla pandemia.



Nel servizio l'intervista a Braganti.