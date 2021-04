Colpo di coda dell'inverno in FVG, neve sui monti e sul Carso

A Trieste la temperatura si è abbassata di 5 gradi in mezz'ora. Le raffiche di bora hanno sfiorato i 100 km orari

di Andrea Saule



Il maltempo annunciato è arrivato puntuale questa mattina (6 aprile) in tutta le regione. Freddo, vento, pioggia e neve anche sulla costa.



Le previste nevicate sono arrivate sulla fascia montana del Friuli Venezia Giulia, da Sappada a Tarvisio. Pochi centimetri caduti nelle prime ore di oggi. A Tarvisio la temperatura è crollata a -2 gradi, a -7 in quota, sul monte Lussari.



E' nevicato anche sul Carso mentre a Trieste la bora ha raffiche hanno sfiorato i 100 km orari. La temperatura si è abbassata di 5 gradi nel breve volgere di mezz'ora;



La situazione è già in miglioramento ma le temperature rimarranno basse anche domani.



La protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo valida fino alle 18 di oggi per ghiaccio al suolo, neve, forti raffiche di vento, in particolare sul Carso.