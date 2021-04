AstraZeneca, l'Ema non mette limiti all'utilizzo del vaccino anglo svedese

Nessuna limitazione all'uso di Astrazeneca da parte dell'agenzia europea per i medicinali, nemmeno per età o sesso com'era stato ipotizzato, anche se un viene ritenuto possibile un collegamento tra il vaccino di Oxford e alcuni eventi rari di trombosi gravi e insolite.



In ogni caso per Ema i benefici superano i rischi. Rimangono dunque invariate le agende vaccinali dei prossimi giorni. Non ci sarebbe stato comunque uno stravolgimento degli appuntamenti a breve, dal momento che la maggioranza di chi fa Astrazeneca oggi ha più di 70 anni e non sarebbe ricaduto nelle limitazioni ipotizzate - si parlava di 60 anni, la stessa età scelta dalla Germania.



Altro discorso invece per i richiami, che partiranno da maggio: sono quasi 30 mila i lavoratori delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco, scuola e università a cui è stato riservato in via prioritaria l' Astrazeneca. Al centro vaccinale di Trieste alcuni erano consapevoli del dibattito in corso, ma hanno deciso di andare avanti con l'iniezione, nonostante i dubbi:



Tuttavia il numero di prenotazioni della fascia 70-79 anni non soddisfa il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: "Sono preoccupato per l'adesione alla campagna vaccinale di AstraZeneca da parte dei cittadini", ha detto. Finora ha preso appuntamento solo il 50% degli aventi diritto tra coloro che sono nati tra il 1942 e il 1951.



Intanto la regione ha annunciato l'apertura di un nuovo centro per le immunizzazioni: sarà attivo a Tarvisio dal 17 aprile