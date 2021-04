Governo-Regioni, è scontro

Sulla questione lezioni in presenza il governatore Fedriga parla di collaborazione col governo incrinata

"La leale collaborazione tra governo e regioni è stata incrinata". Parole di Massimiliano Fedriga, che parla anche come rappresentante delle regioni, tanto che ha convocato una riunione straordinaria della conferenza con tutti i presidenti per il pomeriggio.



L'obiettivo è trovare una posizione comune sul decreto del governo e in particolare sulla decisione di aumentare dal 60 al 70% la quota minima didattica in presenza, andando di fatto a modificare l'accordo che era stato trova con le regioni stesse e con i rappresentanti di comuni e province.



Di qui le parole dure di Fedriga, che pone come priorità delle regioni lo spostamento alle 23 del coprifuoco. Il decreto comporta una serie di novità soprattutto zona gialla, nella quale in Friuli Venezia Giulia si ritroverà lunedì prossimo. L'indice rt scende a 0.61 e tutti i parametri sono in miglioramento, compresi quelli ospedalieri. Infatti il livello di rischio dovrebbe passare da moderato a basso.



Torna dunque la libertà di movimento nella regione e riaprono bar e ristoranti, seppur solo all'esterno. Via libera di nuovo a cinema, teatri e spettacoli dal vivo, con una serie di limitazioni. Semaforo verde per lo sport all'aperto anche di contatto, calcetto compreso. Un segnale anche per il turismo: ci si potrà spostare tra regioni gialle e bianche senza limiti, mentre per muoversi da e per una regione di colore arancione basterà essere vaccinati o guariti negli ultimi sei mesi oppure eseguire un tampone negativo non più vecchio di 48 ore