Welfare criminale

Il rapporto dell'Osservatorio antimafia del Friuli Venezia Giulia scopre che nuovi territori sono entrati a far parte della geografia della Piovra

di Antonio Caiazza

Chi sperava che lo Stato recuperasse terreno nelle regioni da sempre infestate dalla criminalità organizzata, leggendo il rapporto dell'Osservatorio antimafia del Friuli Venezia Giulia scopre che intanto nuovi territori sono entrati a far parte della geografia della Piovra.



"La presenza della mafia nel Friuli Venezia Giulia è fissa e stabile", dice il presidente dell'organismo, l'ex prefetto Michele Penta, che ha fornito al Consiglio regionale la fotografia della situazione nell'anno Aprile 2020 - Marzo 2021.



Anno di pandemia. E di nuova espansione delle mafie, ovunque, e anche qui. Nel secondo semestre 2020 le operazioni bancarie sospette nella nostra regione sono state 973, 84 in più dei primi sei mesi.



Le imprese in crisi di liquidità sono diventate preda di chi ha grande disponibilità di risorse. Il report dell'Osservatorio regionale parla di un "welfare" criminale: la mano tesa a chi è sull'orlo del fallimento da parte di chi piano piano si impossessa di attività e immobili e ricicla danaro sporco.



Oppure la mano tesa dell'usura: allo Sportello legalità della Camera di commercio di Trieste le richieste di aiuto sono aumentate del 30 per cento. E si cita l'ultima operazione dei Carabinieri, l'arresto a Monfalcone di un soggetto di origini campane, appunto per usura ed estorsione.



Non va nella giusta direzione la norma europea che porta sul libro nero dei cattivi pagatori chi resta indietro di 500 euro o dell'1 per cento nella restituzione del mutuo, un marchio che chiude le porte delle banche. E ne apre altre, illecite.



In regione le consorterie sono tutte presenti, cosa nostra, 'ndrangheta, camorra, e l'ultima arrivata, la pugliese sacra corona unita.



44 i beni confiscati, in massima parte appartamenti e terreni, da Aviano a Trieste. Ma solo 4 sono stati assegnati, tre ai comuni per attività sociale e uno alla Polizia di Stato.