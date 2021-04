"Il confine è un bosco"

"Il confine è un bosco", cortometraggio del regista friulano Giorgio Milocco, è stato selezionato al "Los Angeles, Italia Film Festival", uno dei maggiori festival di promozione del cinema italiano all'estero, che, come ogni anno, va in scena nella settimana di consegna degli Oscar.



A produrlo Quasar che è una società sempre friulana; il corto è approdato già in molti Festival nazionali ed internazionali. Tra questi il Drama international Film Festival, valido per la qualificazione agli European Film Awards, unico film italiano. E poi ancora il Rome Independent Film Festival alla cui selezione si aggiunge il premio Miglior Attore da Branko Završan al XII Roma Film Corto.



La storia è quella di Ivan, un operaio alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d'origine ed è tormentato da un senso di colpa, che si porta dietro fin da bambino. Il confine è molteplice e simbolico, è solo quello fisico che separa l'Italia e il Friuli dalla Ex-Jugoslavia (terra dell'infanzia e del ricordo), ma anche il confine tra la maturità e la vecchiaia, tra la tristezza e la gioia, tra il senso di colpa e la serenità interiore. le riprese si sono svolte tra Friuli, Slovenia e Istria croata.