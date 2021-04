Da lunedì si torna in zona gialla, cosa cambia

Si torna nei bar e nei ristoranti,, a pranzo e cena, ma solo in spazi all'aperto. Spostamenti fra regione: oltre all'autocertificazione, si può esibire il Green Pass

Scuola, locali pubblici, viaggi fuori regione. In questi tre ambiti si prevedono i maggiori cambiamenti a partire da lunedì 26 aprile, quando anche il Friuli Venezia Giulia tornerà ad essere zona gialla.



Scuola. La didattica in presenza sale di percentuale. Il Decreto legge stabilisce per le superiori un raggio fra il 70 e il 100 per cento. I tavoli prefettizi hanno individuato nel 70 per cento la soglia di compatibilità con una gestione in sicurezza del rientro in classe.



Usando la loro autonomia, e osservando i suggerimenti arrivati dal ministero, i presidi porteranno in aula tutti i ragazzi delle quinte (che fra due mesi faranno la maturità). E alcuni dirigenti aggiungeranno anche gli studenti delle prime. Ogni singolo istituto dovrà stare in quel 70 per cento di media.



Ristorazione. Tornano i pranzi e le cene, ma solo all'aperto e fino alle 22, quando comunque scatta il coprifuoco fino alle 5 del mattino. A tavola si potrà stare in quattro, o in numero superiore se si è conviventi.



All'aperto, sottolineano i prefetti, significa semplicemente all'aria aperta: esclusi quindi i tavolini esterni dei locali situati nei centri commerciali.



Spostamenti. Nessuna limitazione per i viaggi verso altre regioni gialle, Veneto o Lazio ad esempio.

Nelle regioni arancioni (Puglia per esempio) o rosse (l'unica è la Sardegna) si può ad alcune condizioni: l'autocertificazione con i famosi tre motivi (lavoro, salute o stato di necessità), oppure col Green Pass: è un documento che attesta di aver fatto il vaccino (entrambe le dosi), di essere guariti dal Covid oppure di avere effettuato un tampone (molecolare o rapido) nelle ultime 48 ore e risultato negativo.