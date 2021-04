Nel calcio c'è stata la mini ripresa dei dilettanti dell'eccellenza

Su sedici squadre che avevano cominciato il campionato, sospeso dopo una manciata di giornate, ben 14 non se la sono sentita di continuare

di Andrea Saule

Il pallone torna protagonista, anche se per pochi. La ripresa del campionato di eccellenza è più che altro simbolico: due sole partecipanti, Pro Gorizia e San Luigi, che si sono affrontate nella prima giornata: saranno inserite in un inedito girone veneto. Chi vince, sale in D. Su sedici squadre che avevano cominciato il campionato in autunno, sospeso dopo una manciata di giornate, ben 14 non se la sono sentita.



La Federcalcio prevede spogliatoi sanificati, ma soprattutto un tampone nella giornata di venerdì organizzato direttamente dalla Federcalcio. Se gli spetttari arrivano in ritardo, come successo questa settimana, si aspetta.





E' curioso che nello sport più popolare del Paese, che si gioca all'aperto dove i rischi di contagio sono minori, siano bloccati tutti i campionati delle giovanili. Pallavolo e pallacanestro hanno incominciato nelle scorse settimane, con regole meno rigide e più squadre partecipanti anche nelle categorie dilettantistiche e da under18 e under13.