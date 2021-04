Lunedì 26 aprile tutti a scuola. In FVG resta il nodo trasporti

I bus non basteranno per tutti e c'è il rischio di doppi turni negli istituti

di Francesca Vigori

La prossima sarà una settimana di intensa attività organizzativa e di mediazione politica per riuscire a mettere in atto l'intenzione del governo di far tornare in presenza al 100% gli studenti delle superiori a partire da lunedì 26 aprile. Non succedeva, in Friuli Venezia Giulia, da fine ottobre.



Le scuole al gran completo avevano funzionato per il solo primo mese e mezzo, poi sull'espediente delle rime buccali di un metro - 100 centimetri fra studente a studente - si era infranta la terza ondata di contagi. Tutti a casa fino a dicembre. A gennaio la frenata con le ordinanze regionali. A febbraio lo spiraglio del 50 %. Nuovo stop a marzo. Lunedì scorso la mezza ripartenza. Ed è capitato che intere classi di prima superiore - come al liceo Petrarca di Trieste - abbiano potuto andare a scuola 9 giorni in totale da capodanno ad oggi. La svolta è dunque attesa per lunedì prossimo, ma i nodi da sciogliere sono tanti, e tanti i dubbi degli addetti.



Occorre ora attendere il decreto annunciato da Draghi, vedere come organizzeranno gli ingressi a scuola i prefetti, capire se arriveranno nuove indicazioni o nuove risorse per il trasporto in sicurezza degli studenti, vagliare gli aspetti sindacali con personale scolastico e insegnanti in caso di doppi turni che prevederebbero una loro permanenza a scuola fino ad otto ore.



Nel servizio il preside del Marinelli di Udine, Stefano Stefanel, dell'Associazione dirigenti scolastici