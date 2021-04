Fedriga chiede il coprifuoco alle 23, ma Draghi si impunta: resta alle 22

Soddisfazione del presidente della Regione per il compromesso raggiunto col governo sulla scuola.

di Antonio Di Bartolomeo

La didattica in presenza al 100% non sarà obbligatoria a partire da lunedì prossimo, diversamente da quanto annunciato in un primo momento dal governo.



In conferenza stato-regioni è stato raggiunto il compromesso che permetterà di variare la presenza a partire dal 60 percento, con la possibilità di incrementarla laddove possibile.



La scelta in Friuli Venezia Giulia ricadrà su questo limite minimo del 60 percento, con una eccezione per le quinte delle superiori, anticipa il prefetto di Trieste Valerio Valenti.



Potrà essere superata di poco la soglia del 60 percento, rimanendo ampiamente sotto quel 75 percento di didattica in presenza superato il quale non ci sono mezzi o autisti a disposizione per garantire il riempimento a metà dei bus.



La marcia indietro è stata accolta con soddisfazione dal presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, a capo anche della Conferenza delle Regioni, e dall'associazione nazionale presidi.



Le nuove misure sono state varate da un Consiglio dei ministri nel pomeriggio del 21 Aprile 2021.



Tuttavia, rimangono divergenze politiche su altri temi, come il riavvio delle attività di ristorazione al chiuso, previsto dalla bozza dal primo giugno, o l'orario d'inizio del coprifuoco: Fedriga aveva chiesto uno spostamento dalle 22 alle 23, ma il governo, a quanto pare per decisione dello stesso premier draghi, ha ribadito l'orario delle 22.