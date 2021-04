I presidi rispolverano i piani già pronti. Trieste verso il 75% in presenza

Tutti in classe i maturandi. Le situazioni più difficili nelle ex province di Udine e Pordenone

di Francesca Terranova

Per nulla abbattuti di fronte all'ennesimo cambio di passo, i dirigenti delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia tirano fuori dal cassetto i piani per il rientro in classe degli studenti, da lunedì, in una percentuale che in base alla bozza del decreto governativo varia dal 60 al 100%.



A fare la differenza saranno i prefetti in accordo con i dirigenti scolastici.



A Trieste gli istituti si orientano per la maggior parte verso il 75%, dato che coincide con la possibilità da parte del trasporto pubblico locale di garantire la sicurezza degli utenti.



Per tutti i territori è stato posto l'obbiettivo del 100 per cento in presenza per le classi quinte, ma non tutti sono d'accordo.



Se per il prefetto di Trieste nel capoluogo è ipotizzabile il 75 per cento, sarà più difficile nelle altre ex province (specialmente Udine e Pordenone), che potrebbero essere più vicine al 60 per cento.