Scuola in presenza, percorso a ostacoli

Oltre all'organizzazione delle lezioni il sistema scolastico deve affrontare il nodo trasporti per migliaia di ragazzi

di Lara Boccalon

Il rientro in classe in presenza alle superiori da lunedì in Friuli Venezia Giulia sarà al 70% come da ultime indicazioni del governo per le zone gialle e arancioni. Lo assicura il prefetto di Trieste e commissario straordinario Valenti dopo il nuovo incontro con la dirigente scolastica regionale Beltrame garantendo uniformità sul territorio.



In attesa di ricevere il testo ufficiale del decreto riaperture si gioca d'anticipo ripreparando i piani già predisposti a dicembre dai tavoli prefettizi provinciali che erano stati tarati per il ritorno a scuola al 75% ma mai completamente applicati.



Fino ad ora infatti alle superiori la percentuale di presenza minima di studenti è sempre stata al 50%. Se nelle scuole non paiono esserci problemi anche a fronte del 93% del personale già vaccinato, il rischio assembramenti resta reale sul fronte invece dei trasporti- evidenzia il prefetto Valenti per il quale la situazione deve essere monitorata con attenzione- aggiunge; da capire se il sistema organizzato potrà reggere a fronte anche della riapertura concomitante delle università e di alcune attività produttive.



A vigilare per questo sui bus e alle fermate- d'accordo con la regione- oltre al personale delle aziende di trasporto torneranno i volontari della protezione civile. In un vertice con Trenitalia -fa sapere ancora Valenti- si è deciso anche di predisporre dei bus a Monfalcone per evitare affollamenti sui treni con il ritorno degli studenti universitari.



Gli aspetti legati alla sicurezza sono stati al centro in mattinata anche del tavolo tra scuola, sindacati e regione con gli assessori all'istruzione Rosolen e alla salute Riccardi e la direzione trasporti che porterà ad una circolare condivisa da inviare agli istituti.



I presidi ribadiscono la necessità di una maggiore flessibilità nella percentuale del 70% cosa che la regione- assicura Rosolen- ha sempre garantito e continuerà a farlo. Confermata la priorità ai maturandi. Dalla Cgil infine la richiesta di introdurre nelle scuole i tamponi salivari rapidi.