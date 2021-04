Dal 9 aprile a Cattinara la sperimentazione del vaccino ReiThera

Si tratta del primo anti-covid brevettato in Italia; la struttura di Pneumologia cerca 30 volontari che abbiano determinate caratteristiche

di Francesca Vigori

Dal prossimo 9 aprile il vaccino italiano anti-covid, ReiThera, sarà sperimentato anche nell'ospedale triestino di Cattinara; è uno dei 23 centri, tra Italia e Germania, scelti per testare l'efficacia del preparato.

Sarà inoculato, per la fase 2 e 3, presso la Struttura Complessa di Pneumologia, unica in Friuli Venezia Giulia a condurre la sperimentazione.



Trenta i volontari che saranno sottoposti allo studio. Un gruppo riceverà due dosi di vaccino, un gruppo due dosi di placebo, un gruppo una dose di vaccino e una di placebo. Né i medici né i volontari conosceranno, a studio in corso, il contenuto delle fiale inoculate. Al termine di due mesi di sperimentazione, chi ha assunto il placebo uscirà dallo studio mentre negli altri si verificherà se hanno un numero sufficiente di anticorpi.



Lo scopo di questa fase della sperimentazione è di comprendere se il vaccino ReiThera abbia bisogno o meno di una dose di richiamo. La struttura di Pneoumologia di Cattinara cerca volontari over 65 sani o con comorbidità, oppure di qualsiasi età, ma con malattie croniche.



Il responsabile di Pneumologia dell'ospedale triestino, il professor Marco Confalonieri.