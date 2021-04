Covid, cala la pressione in pronto soccorso, terapie intensive ancora piene

La terza ondata, con malati con la variante inglese, ha cambiato anche la tipologia dei pazienti, sempre più giovani, e la durata di degenza

di Giovanni Taormina

Sempre sotto pressione le terapioe intensive in regione, tutti esauriti i posti dedicati a pazienti covid all' Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Se da un lato si registra una drastica diminuzione di pazienti sars cov 2 in pronto soccorso a Udine dove si è passati da una quarantina di ricoveri a tre quattro al giorno, ad eccezione del pronto soccorso di San daniele che accoglie pazienti sia dalle zone limitrofe che dalla Carnia, e i numeri oscillano da sei a otto pazienti al giorno, adesso a occupare i posti in terapia intensiva dell'azienda sono i malati provenienti dalle medicine o da altri reparti covid



Intervista a Flavio Bassi direttore Anestesia e Rianimazione Asufc



La terza ondata caratterizzata da una prevalenza di malati con variante inglese ha cambiato anche la tipologia dei pazienti e la durata delle degenze