Dai campi alla piazza: l'agricoltura chiede attenzione

A Udine la protesta regionale dei lavoratori del settore. "Non ci siamo fermati neppure con il lockdown più rigido, ma il governo ci dimentica"

di Giovanni Taormina

Il mondo agricolo del Friuli Venezia Giulia in piazza per chiedere attenzione. A Udine, organizzato da Uila Uil, Flai Cgil e Fai Cisl, presidio davanti la Prefettura: i lavoratori si sono riuniti per lanciare il loro grido d'allarme. Un a rappresentanza è stata ricevuta in prefettura.



Il settore non si è mai fermato, neanche durante i periodi più duri del lockdown, i lavoratori hanno sempre lavorato per garantire il rifornimento di beni alimentari ai supermercati e all'industria della trasformazione, ma il governo - dicono i sindacati - si è dimenticato di loro. Il settore in regione conta circa 16 mila addetti, molto spesso con contratti a termine di breve durata.



Nel servizio gli interventi di Claudia Sacilotto (segretaria regionale Fai Cisl), Alessandro Zanotto (segretario regionale Flai-Cgil) e Pier Paolo Guerra segretario regionale Uila-Uil.

Un grido d'allarme è stato lanciato anche per il settore della pesca per chiedere il riconoscimento di una cassa integrazione stabile per i pescatori vista la forte riduzione dell'attività.