Si torna in zona gialla e in regione arriva il commissario Figliuolo

Alle superiori a scuola tutte le quinte e gli altri al 70 %. I locali riaprono ai clienti solo se hanno tavoli esterni. Obiettivo 10 mila vaccini al giorno, ma, dice Riccardi, solo con la certezza delle dosi per i richiami

di Andrea Saule

In regione è tutto pronto per l'arrivo domani (26/4/2021) del generale Francesco Figliuolo, commissario per la vaccinazione: si tratterà della prima visita ufficiale in Friuli Venezia Giulia, per vedere da vicino come prosegue la campagna e per ascoltare criticità e preoccupazioni.



Che sono legate - secondo l'assessore alla salute Riccardi - all'approvvigionamento di fiale, soprattutto di Astrazeneca dal momento che per Pfizer le nuove consegne permettono di mantenere le scorte necessarie per i richiami. L'obiettivo fissato da Figliuolo - 10mila iniezioni al giorno - non è mai stato nemmeno avvicinato, visto che soltanto in un caso si è superata quota 8mila.



Il confronto dovrebbe aver luogo proprio sulla strategia regionale, che prevede rispetto ad altri territori scorte maggiori per garantire la seconda dose in caso di forniture a rilento. Che però non dovrebbero esserci: da diversi giorni proprio il generale assicura l'arrivo costante di fiale.



All'incontro in mattinata a Palmanova parteciperanno anche il presidente della Regione, Fedriga, e il capo della protezione civile, Curcio. Nel primo pomeriggio il gruppo si sposterà a Gemona per un sopralluogo al centro vaccinale.



Intanto, oggi (25/4/2021), ultima domenica in zona arancione: gente nei parchi sul Carso e in quelli della cintura di Udine, tante biciclette in giro e centri città pieni. Per il Prefetto di Trieste e Commissario di Governo, Valerio Valenti, non sono state però rilevate criticità degne di nota. I cittadini, insomma, hanno approfittato di quello che era concesso.



Da domani, ricordiamo, nuove aperture: si rientra a scuola al 70%, con le classi quinte delle superiori sempre in classe fino a fine anno. La ristorazione potrà tenere su le saracinesche purché disponga di uno spazio all'aperto dove servire al massimo quattro clienti per volta. Altrimenti, si continua a lavorare solo per asporto.



Da segnalare a questo riguardo la protesta della Fipe: "Il consumo al banco permette di snellire il servizio, le regole in vigore da domani sono peggio di quelle in zona gialla".