Vaccinazioni a rilento, la regione tiene in serbo le quote per i richiami

La classifica del Corriere della sera pone il FVG tra le regioni con una bassa quota di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate

L'incertezza sull'arrivo delle dosi di Astrazeneca e Moderna continua a condizionare le agende vaccinali della regione come dimostra la programmazione per la settimana entrante, le consegne di Pfizer invece sono continue e questo garantisce un numero costante di somministrazioni nei giorni a venire.



Per gli altri farmaci già sabato prossimo il numero di vaccinazioni sara decisamente piu basso ma questo per l'assessore alla sanità Riccardi non è un problema: " la strategia del FVG -precisa-è e resta di garantire i richiami e se arriveranno ulteriori dosi si continuerà a vaccinare come da agenda diversamente si potrà intaccare in modo parziale le riserve che la regione ha accumulato mantenendo per Astrazeneca e Moderna una giacenza tra il 25 e il 50% non necessaria invece per Pfizer il cui flusso di rifornimenti è regolare.



Una replica alla classifica pubblicata dal corriere della sera che pone il FVG tra le regioni con una bassa quota di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate, oggi all'84,9% , dietro al veneto al 91. " Non e' che vacciniamo poco ma lo facciamo in modo responsabile e coerente coi flussi di vaccini, chi non lo fa rischia di restare senza dosi" - afferma ancora Riccardi rimarcando che il totale settimanale delle vaccinazioni somministrate e programmate supera di circa il 10% l'obiettivo delle 43 mila fissato dal commissario Figliuolo.



In una nota unitaria intanto i 4 presidenti provinciali degli ordini degli infermieri richiamano la loro contrarietà e preoccupazione al coinvolgimento dei tecnici di laboratorio e biologi per le vaccinazioni, in quanto figure che non hanno le capacità professionali di intervenire in caso di eventuali emergenze.



Da Pordenone arriva anche il no del sindacato degli infermieri Nursind che si dice pronto a presentare denuncia per abuso di professione con il suo segretario provinciale Altavilla che rimarca- non è possibile che attività di competenza di una determinata professione vengano demandate ad altre.