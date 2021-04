Vaccinazioni ai sanitari Asufc: 1.500 mancano all'appello

Nuovo vax day a Martignacco e Latisana. Ci sarà ancora una convocazione, poi scatteranno le sanzioni

di Giovanni Taormina

Penultima chiamata per effettuare la vaccinazione degli operatori sanitari che non hanno ancora provveduto a immunizzarsi. L'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale ha programmato oggi (25/4/2021) una sorta di vax-day negli spazi del polo vaccinale del quartiere fieristico di Martignacco e in quelli allestiti nel laboratorio di analisi dell'ospedale di Latisana.



Risultano ancora non immunizzati circa 1.500 degli oltre 9 mila dipendenti dell'Asufc. L'invito è stato allargato ad altri cinquecento operatori del mondo della sanità udinese. Ma non tutti si sono prenotati e tra chi l'ha fatto non tutti si sono presentati



Chi, senza validi motivi, sceglierà di non sottoporsi al vaccino rischia il procedimento disciplinare, con il possibile demansionamento e addirittura la sospensione dall'incarico. Misure previste dal decreto legge approvato all'inizio del mese dal Governo.



Chi non avrà provveduto alla vaccinazione sarà richiamato e avrà un lasso di tempo minimo per sottoporvisi o motivare il proprio rifiuto.



(nel servizio l'intervista a Gianni Borghi, dirigente professioni sanitarie Asufc)