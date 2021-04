Accertamenti su un nucleo familiare rientrato dall'India

Uno dei componenti è positivo; il campione viene esaminato nel laboratorio di riferimento regionale per escludere che si tratti di variante indiana

I casi di variante indiana del Sars-cov2 segnalati in Veneto hanno fatto aumentare la vigilanza nei laboratori del Friuli Venezia Giulia. Accertamenti sono in corso su un nucleo familiare, perché un componente rientrato dall'India nei giorni scorsi è risultato positivo, e il tampone è sottoposto ad analisi nel laboratorio regionale di Trieste diretto da Pierlanfranco D'Agaro.



Negli ultimi 50 giorni in Friuli Venezia Giulia sono state individuate due casi positivi provenienti dall'India, molto temuta perché sembra che infetti anche chi è stato già vaccinato: l'altro caso segnalato, risalente a marzo, non presenta la temuta variante indiana. Intanto sono in corso accertamenti su tutte le persone rientrate dall'India di recente in Friuli Venezia Giulia.



Nell'azienda sanitaria di Pordenone, al confine con il Veneto dove sono stati registrati i primi due casi di variante indiana, sono state finora osservate sei persone e i loro test hanno dato tutti esito negativo, mentre non risulta che i contatti delle persone contagiate in Veneto abbiano avuto contatti nell'area di pertinenza del'azienda sanitaria Friuli occidentale.



Nel servizio l'intervista a Barbara Pellizzari, dirigente medico del dipartimento di prevenzione