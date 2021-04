Sì unanime alla risoluzione sul piano di ripresa e resilienza

Iniziato in consiglio regionale l'esame della legge omnibus, che affronta i settori più differenti

Calo demografico e brusco stop dell'ascensore sociale i due maggiori problemi da affrontare e risolvere nel Friuli Venezia Giulia del post-pandemia. Lo afferma la risoluzione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza accolta dal Tavolo per la Terza ripartenza e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta di martedì 27 aprile.



Nella fase pomeridiana l'aula ha iniziato l'esame della cosiddetta legge omnibus: 132 articoli che toccano le materie più diverse, dalle disposizioni in materia di finanze, alle autonomie locali, dalla sicurezza al lavoro, allo sport.



Posizioni molto distanti fra Lega e Partito Democratico. Nel serviziio l'intervista al capogruppo della Lega in consiglio regionale, Mauro Bordin, e al vicecapogruppo del Partito Democratico, Diego Moretti.