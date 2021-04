Riapertura il 12 aprile, le aspettative di esercenti e commercianti

Per bar e ristoranti restano le chiusure se non per asporto, come in zona rossa. Confartigianato chiede la possibilità di prolungare gli orari

di Giovanni Taormina

Con il passaggio in zona arancione del Friuli Venezia Giulia cambiano alcune regole e tra queste ritornano a riaprire molte attività che al momento erano chiuse. Abbigliamento, parrucchieri, centri estetici, rialzano le serrande per accogliere i loro clienti.



Per bar, ristoranti e tutti gli esercizi di ristorazione resta la possibilità di lavorare solo con l'asporto per i bar fino alle ore 18 mentre i ristoranti possono restare aperti fino alle 22. Autorizzate anche le consegne a domicilio. Sarà così, almeno, per tutto il mese aprile, se non ci saranno allentamenti delle restrizioni.



Rimangono in vigore le regole che prevedono che,nei giorni festivi e prefestivi, non possano lavorare i negozi all'interno dei centri commerciali.



(nel servizio le interviste a Graziano Tilatti presidente Confartigianato, e a Gianni Croatto, commerciante)