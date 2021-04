La zona rossa (forse) si allontana

Possibile il passaggio in arancione da metà aprile. I dati sono in miglioramento, ma occorrono conferme

di Antonio Di Bartolomeo

Il ritorno in zona arancione è possibile già da metà aprile, ma dipende tutto dall'andamento del contagio fino a giovedì prossimo.



Se il monitoraggio settimanale presenta dati in miglioramento con un posizionamento teorico persino in zona gialla.



Ciò che impedisce al Friuli Venezia Giulia di lasciare l'area rossa è un criterio introdotto a marzo: l'incidenza, ovvero il numero di casi in rapporto alla popolazione.



Non bisogna superare i 250 contagi settimanali per 100 mila abitanti, soglia sopra la quale secondo l'Istituto superiore di sanità comincia ad andare in affanno il sistema ospedaliero.



Il conteggio parte il venerdì e termina il giovedì, a ridosso del nuovo monitoraggio, ed è basato sui contagi comunicati quotidianamente al Ministero.



L'ultimo valore dell'incidenza fa segnare 331, ma riparte da zero ogni venerdì.



La soglia dei 250 equivale per il Friuli Venezia Giulia 3015 casi. Nell'ultima settimana sono stati poco meno di 4 mila. Insomma, è necessaria un'accelerazione della discesa della curva, che deve andare giù del 25% su base settimanale, passando dal -12 e -19% delle due precedenti.



E' presumibile che solo giovedì prossimo sapremo se la regione resterà in rosso per la quinta settimana consecutiva.



Nel caso in cui ci saranno meno di 3015 contagi fino a giovedì prossimo, è praticamente certo il ritorno in arancione dalla settimana successiva.



Probabilmente non dal lunedì, ma da martedì 13, perché dopo la Pasquetta il cambio di colore è slittato di un giorno.