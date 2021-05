Sebastiano Somma fa incontrare sul palco i due Lucio della musica italiana

Una raffinata performance di teatro canzone che Dalla a suo tempo aveva già proposto di realizzare a Battisti, con tanto di tour e disco

di Marinella Chirico

L'emozione di tornare a teatro, quella che ci regala l' Ert in questi giorni, sui palcoscenici del Friuli, ha il volto e la voce di Sebastiano Somma, attore tra più amati, protagonista al cinema e in tv. " Emozione" è la parola che più di ogni altra racconta il ritorno sulle scene di "Lucio incontra Lucio", spettacolo di Liberato Santarpino diretto e interpretato dall'attore napoletano, che dopo Cividale, sarà a Gemona e poi all'Auditorium Aldo Moro di Cordenons, al Cinecity di Lignano Sabbiadoro, per chiudere sabato e domenica al Verdi di Maniago. Una raffinata performance di teatro canzone, quella di Somma, che mette a confronto due giganti della musica italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti nati , così per caso, a distanza di sole dodici ore : 4 marzo '43 Dalla, 5 marzo '43 Battisti. Lo spettacolo prende spunto proprio da questa nascita " parallela" e da un grande progetto mai realizzato (una tournée e un disco), che negli anni 80 Dalla propose a Battisti. Dopo "Lucio incontra Lucio" Sebastiano Somma (che in regione è di casa, lo ricordiamo in "Un caso di cosicenza" ambientato e girato a Trieste) tornerà al cinema con due nuovi film. Il racconto corre sulle note di un'orchestra jazz di cinque elementi, con 4 voci e sull'emozione del sipario che si alza, di nuovo. Bentornati a teatro