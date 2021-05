Cento anni fa nasceva la stella di Alida Valli

La grande diva mantenne sempre un forte legame con la sua Istria e con il Friuli Venezia Giulia. Ha lasciato un segno indelebile nel cinema

di Marinella Chirico

Intramontabile e bellissima, per sempre diva. Cento anni fa nasceva Alida Valli, a Pola, in Istria, allora italiana. Mamma istriana, papà trentino di origini aristocratiche, è stata la fidanzata d'Italia, la diva dei telefoni bianchi, una star che ha brillato anche ad Hollywood.



Ma lei, contessa Alida von Altenburger-Frauenberg, non volle mai prendere la cittadinanza americana. tornò a casa, in Italia, e tornò anche nella sua Istria, nel '57 per un film con Gillo Pontecorvo. Affascinante e dotata di una presenza scenica straordinaria, girò 120 film, ma fu anche protagonista in fiction tv e a teatro. Si considerava una anti diva anche se la sua cinematografia è colma di capolavori firmati da registi inarrivabili: da Visconti (Senso), a Pasolini (Edipo Re), a Reed (Il terzo uomo), e poi ancora Soldati, Vadim, Zurlini.



E Hitchcock che la volle (unica attrice mora, tra le mille dive bionde tanto amate dal grande regista inglese) nel "caso Paradine" con Gregory Peck. Mantenne forti legami anche con la nostra regione, da Trieste al Friuli. Non si contano gli omaggi che in questi giorni le vengono tributati anche in Friuli Venezia Giulia.



"Non mi importa di invecchiare, ma non voglio morire", diceva. La donna dagli occhi più belli del mondo si spense a Roma, il 22 aprile del 2006, a 84 anni, quasi in povertà. Ma la sua stella continua a brillare.